Старший сын обратился к отцу и сборной Аргентины перед финалом .

Фото из блокнота сына выложила в соцсетях Антонелла Рокуццо, жена капитана сборной Аргентины.

Тиаго процитировал текст песни аргентинской рок-группы La Mosca – Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar («Ребята, теперь мы снова надеемся»), которая стала популярной во время чемпионата мира.

«Я родился в Аргентине, стране Диего, Лионеля и мальвинских ребят (речь про Фолклендские острова, которые аргентинцы называют Мальвинскими – прим. Sports.ru), которых я никогда не забуду. Не могу объяснить, потому что вы не поймете, какие финалы мы проиграли. И сколько лет я плакал.

Но все позади, потому что на «Маракане», в финале против Бразилии, мы снова победили (речь о финале Кубка Америки-2021, где в финале обыграла Бразилию на «Маракане» – прим. Sports.ru)

Теперь у нас снова есть надежда. Я хочу, чтобы мы выиграли третий [Кубок мира]. Хочу, чтобы мы стали чемпионами мира. И увидеть Диего на небесах вместе с доном Диего и La Tota (речь о Марадоне и его родителях – прим. Sports.ru), болеющими за Лионеля», – переписал Тиаго слова песни.

Финальный матч между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Фото: сторис инстаграма Антонеллы Рокуццо

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