Месси о 3-летнем сыне: «Когда мы дома играли в футбол, он сказал: «Я за «Ливерпуль». Он болеет за «Реал»

Нападающий «Барселоны» рассказал об интересе к футболу его сыновей – Тиаго и Матео.

«Тиаго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки.

Когда мы дома играли в футбол, он сказал мне: «Я за , который выиграл у тебя. С «Валенсией» было то же самое: выиграла, я за «Валенсию».

Когда по телевизору смотрим футбол, он кричит, когда забивает , он фанат «Мадрида», – сказал Месси.

Месси вместе с супругой Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей: старшего Тиаго (6 лет), среднего Матео (3 года) и младшего Чиро (1 год).