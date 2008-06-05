Месси о 3-летнем сыне: «Когда мы дома играли в футбол, он сказал: «Я за «Ливерпуль». Он болеет за «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе к футболу его сыновей – Тиаго и Матео.
«Тиаго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки.
Когда мы дома играли в футбол, он сказал мне: «Я за «Ливерпуль», который выиграл у тебя. С «Валенсией» было то же самое: «Валенсия» выиграла, я за «Валенсию».
Когда по телевизору смотрим футбол, он кричит, когда забивает «Реал», он фанат «Мадрида», – сказал Месси.
Месси вместе с супругой Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей: старшего Тиаго (6 лет), среднего Матео (3 года) и младшего Чиро (1 год).