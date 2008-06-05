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Месси о 3-летнем сыне: «Когда мы дома играли в футбол, он сказал: «Я за «Ливерпуль». Он болеет за «Реал»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов светская хроника Тиаго Месси Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе к футболу его сыновей – Тиаго и Матео.

«Тиаго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки. 

Когда мы дома играли в футбол, он сказал мне: «Я за «Ливерпуль», который выиграл у тебя. С «Валенсией» было то же самое: «Валенсия» выиграла, я за «Валенсию».

Когда по телевизору смотрим футбол, он кричит, когда забивает «Реал», он фанат «Мадрида», – сказал Месси. 

Месси вместе с супругой Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей: старшего Тиаго (6 лет), среднего Матео (3 года) и младшего Чиро (1 год).

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