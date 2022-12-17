Кака о победе на ЧМ-2002: «Самый важный момент в моей карьере»

Кака поделился воспоминаниями об эмоциях после победы на чемпионате мира.

Экс-хавбек « » и « » выиграл турнир в составе сборной в 2002 году. В финале южноамериканцы обыграли Германию (2:0).

«Попасть на чемпионат мира очень трудно. Сложно быть профессиональным футболистом, очень сложно играть за сборную своей страны.

Существуют различные этапы, различные уровни испытаний, и чемпионат мира – самый высокий из них. Если ты сможешь достичь уровня, при котором сможешь играть на чемпионате мира, это будет великолепное личное и профессиональное завоевание.

Мне выпала честь принять участие в трех [чемпионатах мира], и это нечто очень особенное. Воспоминания очень сильны.

Я был [в финале ЧМ-2002], я принимал участие. Когда игра закончилась, я стоял на кромке поля, готовый выйти и сыграть несколько минут. Самый незабываемый момент был, когда я взял трофей в руки, посмотрел на него и сказал: «Мы сделали это. Мы чемпионы мира».

Действительно, это самый важный момент [в моей карьере]», – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ