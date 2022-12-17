«Крыльям» предложили экс-хавбека тульского «Арсенала» Кангва и экс-хавбека «Ахмата» Жабу
«Крылья Советов» могут подписать двух полузащитников.
Самарцам предложили Кингса Кангва из «Црвены Звезды». За 23-летнего экс-игрока тульского «Арсенала» белградский клуб требует 1,2 млн евро.
Также «Крыльям» предложили 24-летнего Лео Жабу, находящегося в статусе свободного агента. Его последним клубом был греческий ПАОК, также он известен по выступлениям за «Ахмат».
Ранее стало известно, что хавбеки «Крыльев» Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в «Локомотив».
Статистика Кангва – здесь, Жабы – здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии