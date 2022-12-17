«Крыльям» предложили экс-хавбека тульского «Арсенала» Кангва и экс-хавбека «Ахмата» Жабу

« » могут подписать двух полузащитников.

Самарцам предложили из « ». За 23-летнего экс-игрока тульского «Арсенала» белградский клуб требует 1,2 млн евро.

Также «Крыльям» предложили 24-летнего , находящегося в статусе свободного агента. Его последним клубом был греческий ПАОК, также он известен по выступлениям за «Ахмат».

Ранее стало известно, что хавбеки «Крыльев» Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в «Локомотив».

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Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ