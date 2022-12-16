Семин о ЧМ: «Для Месси важно победить. Он выдающийся игрок, но на уровне сборных у него побед не так много. Это снижает его рейтинг»
Юрий Семин высказался о финале ЧМ-2022 и Лионеле Месси.
«На этом чемпионате мира мы видим выдающийся футбол. В матче Марокко – Франция я увидел реактивный, скоростной футбол высочайшего уровня. Больше повезло Франции, поэтому в финале мы увидим именно ее.
Финал определит лучшую команду. Все что было до финального матча – второстепенно. Месси – выдающийся футболист.
Он побеждает в клубном футболе, но на уровне сборных у него побед не так много. На сегодняшний день это снижает его рейтинг. Для Месси будет очень важно победить», — сказал бывший тренер «Локомотива».
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