Жоан Лапорта: «Суперлига – более совершенная ЛЧ. Ее цель – чтобы футбол был устойчивым, а клубы не разорялись»

Президент «Барселоны» описал достоинства .

«Ее целью является улучшение футбола, борьба за его устойчивость, за то, чтобы клубы не разорялись, чтобы становились все более конкурентоспособными и имели больше ресурсов.

В итоге Суперлига станет более совершенной версией чемпионов и будет основана на меритократии, то есть будет открытой, без дискриминации клубов, но с гарантиями и правилами, позволяющими клубам получить больше ресурсов.

Встреча гендиректора Суперлиги с президентом во вторник стала важным шагом вперед», – сказал Лапорта.