Жоан Лапорта: «Суперлига – более совершенная ЛЧ. Ее цель – чтобы футбол был устойчивым, а клубы не разорялись»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта описал достоинства Суперлиги Европы.
«Ее целью является улучшение футбола, борьба за его устойчивость, за то, чтобы клубы не разорялись, чтобы становились все более конкурентоспособными и имели больше ресурсов.
В итоге Суперлига станет более совершенной версией Лиги чемпионов и будет основана на меритократии, то есть будет открытой, без дискриминации клубов, но с гарантиями и правилами, позволяющими клубам получить больше ресурсов.
Встреча гендиректора Суперлиги с президентом УЕФА во вторник стала важным шагом вперед», – сказал Лапорта.
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