Агуэро живет в комнате с Месси на ЧМ-2022. Экс-форвард потренировался с Аргентиной
Серхио Агуэро присоединился к делегации сборной Аргентины на ЧМ-2022.
34-летний футболист принял участие в тренировке национальной команды в четверг и забил гол.
Также отмечается, что Агуэро проживает в одной комнате вместе с Лионелем Месси.
Экс-форвард сборной Аргентины объявил о завершении карьеры в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.
Добавим, что Аргентинская федерация футбола также пригласила Джовани Ло Чельсо, Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа в расположение сборной к финальной игре.
18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.
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