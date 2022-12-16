Агуэро живет в комнате с Месси на ЧМ-2022. Экс-форвард потренировался с Аргентиной

присоединился к делегации на ЧМ-2022.

34-летний футболист принял участие в тренировке национальной команды в четверг и забил гол.

Также отмечается, что Агуэро проживает в одной комнате вместе с .

Экс-форвард сборной Аргентины объявил о завершении карьеры в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.

Добавим, что Аргентинская федерация футбола также пригласила , и в расположение сборной к финальной игре.

18 декабря состоится финальный матч между сборными Аргентины и Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ