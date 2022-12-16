Агуэро живет в комнате с Месси на ЧМ-2022. Экс-форвард потренировался с Аргентиной

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Серхио Агуэро присоединился к делегации сборной Аргентины на ЧМ-2022.

34-летний футболист принял участие в тренировке национальной команды в четверг и забил гол.

Также отмечается, что Агуэро проживает в одной комнате вместе с Лионелем Месси.

Экс-форвард сборной Аргентины объявил о завершении карьеры в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем.

Добавим, что Аргентинская федерация футбола также пригласила Джовани Ло Чельсо, Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа в расположение сборной к финальной игре.

18 декабря состоится финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

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