Стоичков о ЧМ-2022: «Уровень футбола низкий. 800 передач – и ни одного удара по воротам. Во что мы играем?»
Христо Стоичков оценил качество футбола на ЧМ-2022.
– Уровень футбола [на ЧМ-2022] низкий. За исключением некоторых матчей, не хватало динамики. Шесть голов Англии (6:2 с Ираном – прим. Sports.ru) или семь голов Испании (7:0 с Коста-Рикой – прим. Sports.ru) не являются показателем этого турнира.
Говорили, что в ноябре игроки будут более свежими физически. Но все было совсем не так. Было много владения мячом, много касаний, но никаких атак, глубины, выходов один на один.
Почему так происходит? Из-за страха проиграть. Никто ничем не рисковал, все были немного зажаты. Я не вижу других причин.
Дело не только в скорости. Многие ли стремились к продвижению вперед или били из-за пределов штрафной? Восемьсот передач и ни одного удара по воротам. Много касаний мяча, но ни намека [на опасные моменты]. Во что мы играем?
– Сравнялся ли уровень футбола из-за страха топ-команд и прогресса андердогов?
– Андердоги приехали соревноваться. На чемпионат мира приезжают, чтобы победить, а не показать себя и заявить, что у вас есть будущее. Какое будущее? Это все для модных подиумов. А на поле нужно бороться и побеждать. Андердоги приехали именно для этого. Вот в чем разница: более скромные команды показывают, что можно побеждать благодаря дисциплине и командному духу, – сказал бывший игрок «Барселоны».
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