Христо Стоичков: «Когда Роналду сел в запас, сборная осталась без лидера. Португалия – ужасное разочарование»
Христо Стоичков назвал главные разочарования ЧМ-2022.
– Стала ли Бразилия самым большим разочарованием?
– Да. С той командой, которая у них была, это оглушительный провал. Про Испании я бы так не сказал – это скорее упущенная возможность.
Германия? Еще один провал. Они выступили как обычно: играли плохо, но выигрывали. Но они не набрали столько очков, сколько нужно. Прозвучал очень тревожный сигнал. Да, есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но у них нет Клинсманна, Хесслер, Маттеуса, Бреме...
Португалия – еще одно ужасное разочарование. Хорошая команда осталась без лидера, когда Криштиану сел в запас. Неймар – еще один отличный игрок, но не лидер. Он даже не считается лидером в своей стране, – сказал бывший игрок «Барселоны».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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