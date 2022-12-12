Христо Стоичков: «Когда Роналду сел в запас, сборная осталась без лидера. Португалия – ужасное разочарование»

назвал главные разочарования .

– Стала ли самым большим разочарованием?

– Да. С той командой, которая у них была, это оглушительный провал. Про Испании я бы так не сказал – это скорее упущенная возможность.

Германия? Еще один провал. Они выступили как обычно: играли плохо, но выигрывали. Но они не набрали столько очков, сколько нужно. Прозвучал очень тревожный сигнал. Да, есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но у них нет Клинсманна, Хесслер, Маттеуса, Бреме...

– еще одно ужасное разочарование. Хорошая команда осталась без лидера, когда Криштиану сел в запас. Неймар – еще один отличный игрок, но не лидер. Он даже не считается лидером в своей стране, – сказал бывший игрок «Барселоны».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ