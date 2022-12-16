Эмилиано Мартинес о Месси: «Славный парень, не эгоист. Хочется пожать ему руку»

высоко отозвался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Он славный парень, реально славный. Он не эгоист. Ты понимаешь это, когда встречаешься с ним, и это так здорово.

Его знают все в мире, поэтому когда встречаешь его, хочется пожать ему руку», – сказал вратарь сборной Аргентины.

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