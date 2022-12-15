Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт о Месси: «Величайший в истории. Я с детства был его фанатом, это привилегия – наблюдать за его игрой»

назвал величайшим игроком в истории.

«Я был большим поклонником Месси с самого детства. Для меня он лучший игрок в мире прямо сейчас.

То, что он делал на протяжении многих лет, и то, что он сделал на этом чемпионате мира, – величайшее достижение в мире. А то, что он способен делать все это даже в таком возрасте, еще раз доказывает, что он – величайший на все времена.

Наблюдать за ним на чемпионате мира – привилегия. Люди во всем мире счастливы и благословлены возможностью наблюдать за выступлениями такого игрока на таком высоком уровне.

В каждой игре он выступает наилучшим образом и всегда создает что-то волшебное», – сказал 19-летний полузащитник « » Sky Sports.

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