Блинд попросил «Аякс» отпустить его зимой. Контракт защитника истекает летом 2023 года

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Дэйли Блинд покинет «Аякс» зимой.

Перед ЧМ-2022 32-летний защитник сборной Нидерландов попросил клуб отпустить его. «Аякс» удовлетворил просьбу игрока и не потребует выкупа контракта, который истекает летом 2023 года.

Источники, близкие к клубу, сообщают, что «Аякс» хотел оставить Блинда, но окончательное решение было принято из уважения к игроку.

В последних матчах перед зимний паузой Блинд не входил в планы главного тренера Алфреда Схройдера, который предпочитал Оуэн Вейндала и Девайна Ренсха на его позиции.

Блинд выступает за «Аякс» с 2018 года. Также он играл за клуб с 2008 по 2014 год. В составе амстердамцев Блинд 7 раз становился чемпионом Нидерландов и дважды выигрывал кубок страны.

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