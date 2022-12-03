Блинд о раке у ван Гала: «Он по ночам уезжал в больницу, чтобы мы не подумали, что у него болезнь»

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд высказался о борьбе Луи ван Гала с раком простаты.

«Конечно, мы всегда помним об этом. Но с самого первого дня, когда мы узнали об этом, мы отдавали все силы на поле. Он даже по ночам уезжал в больницу, чтобы только не давать нам повода думать, что у него болезнь.

Все уважают ван Гала. Он никогда не меняется. Рады, что он с нами. Это прекрасная личность. Мы хотим играть за нашего тренера, выигрывать в каждом матче», – заявил футболист .

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