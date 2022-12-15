«Шахтер» намерен судиться с ФИФА из-за ухода легионеров.

Как сообщает The Athletic, «Шахтер» подал документы в для обжалования решения ФИФА, которое позволяет иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты.

Спор между сторонами возник после того, как 21 июня было объявлено решение ФИФА, согласно которому иностранные игроки и тренеры имеют право приостановить действие своих контрактов с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, если до 30 июня текущего года между игроком или тренером и их клубом не будет достигнуто взаимное соглашение.

«Шахтер» рассчитывал, что сможет договориться о трансферной стоимости игроков и вел активные переговоры о нескольких продажах. В частности, велись переговоры с «Фулхэмом» по нападающему , но после решения ФИФА они сорвались.

Постановление ФИФА означало, что у «Шахтера» было чуть больше недели, чтобы завершить продажи, в то время как клубы-покупатели и агенты игроков знали, что они могут просто подождать до 30 июня и не платить клубу.

«Шахтер» понес 40 млн евро прямых убытков и до 50 млн евро в общем. В апелляции клуба содержится требование отменить решение ФИФА, а также обязать ФИФА возместить ущерб клубу.

В заявлении также содержится требование к ФИФА покрыть все расходы, связанные с арбитражным разбирательством, в дополнение к судебным издержкам «Шахтера».

Генеральный директор клуба заявил, что «Шахтер» должен другим клубам около 37 миллионов евро и требует от ФИФА возмещения убытков, понесенных летом.

«Клубы начнут требовать все наши долги, и я не знаю, как погасить эти долги, если у меня нет возможности продавать игроков. Это самая большая проблема. У меня есть проблема с одним клубом, и я верю, что появятся другие», – сказал Палкин.

Юристы «Шахтера» утверждают, что в соответствии с украинским и швейцарским законодательством не существует законных оснований для приостановления трудовых договоров, и что ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является.

Они также будут ссылаться на возможное нарушение антимонопольного законодательства ЕС, утверждая, что решения ФИФА ограничили доступ украинских клубов на европейский рынок для трансфера игроков.

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