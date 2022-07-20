Гендиректор «Шахтера» об иске на 50 млн евро: «ФИФА украла игроков у украинских клубов, вторглась в нашу финансовую систему и разрушила ее»

Генеральный директор прокомментировал иск к ФИФА.

Украинский клуб готовится к судебному процессу против Международной федерации футбола по делу о возмещении 50 миллионов евро из-за введения новых правил о приостановке контрактов легионеров. Необходимые документы уже переданы генеральному директору Спортивного арбитражного суда ( ) Мэтье Рибу.

«Мы связались с юридическим департаментом ФИФА и сказали: «Ситуация сложная, давайте найдем решение». Но наше письмо было полностью проигнорировано. Никакого ответа не было.

После этого мы связались с ассоциацией футбола и подготовили письмо от имени всех клубов. Мы направили его в ФИФА – и снова не получили никакого ответа.

Было много споров. Даже журналисты спрашивали у ФИФА, со всеми ли заинтересованными сторонами она общалась. В организации говорили, что да. Но ФИФА полностью проигнорировала и нашу Премьер-лигу. В то же время она связывалась c Форумом мировых лиг. За что отвечает эта организация? Это просто смешно. Это халатное отношение к процессу принятия решения.

Нужно было проконсультироваться со всеми сторонами, особенно с украинскими клубами. Все европейские организации поддерживают Украину. Как можно себя так вести?

Если вы украли у нас футболистов, введя свое правило, то должны сказать: «Ладно, ситуация тяжелая, поэтому вы не обязаны выплачивать те суммы, которые должны клубам». А они не сделали ничего: «Вы должны выплатить клубам 50 млн евро». В то же время они украли наших футболистов.

Так что же нам делать? Они нас просто убивают. Никто не обратил на нас внимания, никто нас ни о чем не спросил. Ситуация укрепила позицию агентов, они станут еще богаче, чем прежде.

Я слышал от ФИФА, что она старается обеспечить безопасность иностранных игроков. Но уже через неделю после 24 февраля все иностранные игроки были в безопасности. И никто не подталкивал их к возвращению. Я вел переговоры со всеми – их можно было отдать в аренду, продать, они были довольны. Даже агенты были довольны.

Но ФИФА вторглась в нашу финансовую систему и все разрушила», – сказал Палкин в интервью Sky Sports.