Дэнни Миллз: «Желание «Сити» выиграть 3 АПЛ подряд, как «МЮ», будет главной движущей силой. Потеря Жезуса – серьезная проблема для «Арсенала»

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Экс-защитник «Манчестер Сити» Дэнни Миллз оценил шансы клуба выиграть АПЛ.

«Я всегда считал, что победителем станет именно «Сити». В какой-то момент у «горожан» все наладится, учитывая силу команды и глубину состава.

Потеря Жезуса – серьезная проблема для «Арсенала», он играет важную роль. Он выбыл на три месяца, но легко может пропустить и четыре – такое часто бывает при проблемах с коленями.

Но «Арсеналу» в любом случае пришлось бы нелегко, потому что «Сити» будет действовать в полную силу. Холанд отдохнул и решил проблемы, многие футболисты клуба вылетели с ЧМ-2022 на ранних этапах и не будут чувствовать себя усталыми. Как только «Сити» настроится, он вернется в гонку, никаких сомнений.

Я с самого начала говорил, что желание «Сити» выиграть три чемпионства подряд, как это сделал «Манчестер Юнайтед», станет главной движущей силой», – отметил Миллз в интервью 888sport.

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