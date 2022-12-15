Экс-президент Хорватии о пенальти для Аргентины: «Его не было, по моему скромному мнению. Но на крупных турнирах все как-то в пользу больших»

Экс-президент Хорватии высказалась о пенальти Аргентины в полуфинале ЧМ-2022.

Хорваты проиграли аргентинцам со счетом 0:3. На 32-й минуте главный арбитр Даниэле Орсато назначил пенальти за фол вратаря на нападающем .

«По моему скромному мнению, его не было. Я боялась за судейство, ведь, положа руку на сердце, на таких крупных турнирах все как-то в пользу больших», – сказала Колинда Грабар-Китарович в интервью RTL.

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