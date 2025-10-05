Мостовой об уходе Малышева: «Никто не знал, как он выглядит. В «Спартаке» за последние 10 лет сменилось человек 50. Ушел и ушел. А команда есть и будет всегда»

Александр Мостовой не видит смысла говорить об уходе гендиректора «Спартака».

Ранее стало известно , что свой пост покинет Олег Малышев.

«Малышева никто не знает, никто не видел – ни как он выглядит, ни вообще. Поэтому говорить об этом нет никакого смысла. А перед этим из «Динамо » ушел Гафин .

Давайте вернемся год назад – кто знал, как выглядит этот Малышев? Никто не знал. В «Спартаке » за последние 10 лет сменилось человек 50, наверное. Поэтому чего на это обращать внимание? Ушел и ушел. А команда есть и будет всегда», – сказал бывший полузащитник сборной России.