Мостовой об уходе Малышева: «Никто не знал, как он выглядит. В «Спартаке» за последние 10 лет сменилось человек 50. Ушел и ушел. А команда есть и будет всегда»
Александр Мостовой не видит смысла говорить об уходе гендиректора «Спартака».
Ранее стало известно, что свой пост покинет Олег Малышев.
«Малышева никто не знает, никто не видел – ни как он выглядит, ни вообще. Поэтому говорить об этом нет никакого смысла. А перед этим из «Динамо» ушел Гафин.
Давайте вернемся год назад – кто знал, как выглядит этот Малышев? Никто не знал. В «Спартаке» за последние 10 лет сменилось человек 50, наверное. Поэтому чего на это обращать внимание? Ушел и ушел. А команда есть и будет всегда», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
