29 207 зрителей посетили игру ЦСКА со «Спартаком» – это рекорд «ВЭБ Арены» на матчах РПЛ
Матч ЦСКА – «Спартак» собрал рекордную посещаемость на «ВЭБ Арене».
Встреча 11-го тура Мир РПЛ завершилась победой армейцев – 3:2.
На игре присутствовали 29 207 болельщиков – это новый рекорд «ВЭБ Арены» на матчах Мир РПЛ.
Как вам дерби?
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦВБП-медиа
