Трезеге сравнил Анри и Мбаппе: «Тьерри вошел в историю, а Килиан делает это сейчас»

сравнил и Киллиана Мбаппе.

– Вы играли с Анри в , а также в сборной Франции, как вы думаете, Мбаппе похож на него или их нельзя сравнивать?

– Сходство начинается с того, что они оба начинали в «Монако», оба играют на левом фланге. Сходство есть, ведь они два быстрых, скоростных игрока, цель которых – быть главными героями и выигрывать титулы.

Затем, по той или иной причине, их качества меняются. Мы говорим об Анри, который сделал разницу и уже вошел в историю, и о Мбаппе, который делает это в возрасте 24 лет, – заявил экс-нападающий сборной Франции.

На ЧМ-2022 Килиан Мбаппе, которому 20 декабря исполнится 24 года, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

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