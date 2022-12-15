Коло-Муани о голе в полуфинале ЧМ: «Это волшебство, у меня нет слов. Мбаппе сделал все за меня»
Рандаль Коло-Муани поделился эмоциями от гола в полуфинале ЧМ-2022.
Вчера нападающий сборной Франции забил Марокко (2:0) через 44 секунды после выхода на замену. Это дебютный гол 24-летнего игрока за национальную команду. Матч с Марокко стал для него четвертым в составе сборной.
«Это волшебство. У меня нет слов, чтобы описать это. Мы должны пройти этот путь до конца. Я словно сплю и не могу проснуться.
Здорово, что я побежал за Килианом. Он сделал всю работу за меня. Я могу гордиться тем, как занял позицию. Пока я еще не осознал все это», – сказал нападающий «Айнтрахта» для TF1.
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