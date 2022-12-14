Коло-Муани забил через 44 секунды после выхода на замену. Это 3-й результат в истории ЧМ
Форвард Франции Рандаль Коло-Муани забил сразу после выхода на замену в полуфинале ЧМ-2022.
Футболист, представляющий франкфуртский «Айнтрахт», вышел на 79-й минуте матча с Марокко и спустя 44 секунды отправил мяч в сетку, воспользовавшись рикошетом после удара нападающего Килиана Мбаппе.
Лишь дважды на ЧМ после выхода на замену забивали быстрее: уругваец Ричард Моралес в 2002 году (16 секунд) и датчанин Эббе Санд в 1998-м (26 секунд).
Это дебютный гол 24-летнего игрока за национальную команду. Он проводит 4-й матч.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии