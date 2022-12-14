Коло-Муани забил через 44 секунды после выхода на замену. Это 3-й результат в истории ЧМ

Форвард Франции Рандаль Коло-Муани забил сразу после выхода на замену в полуфинале .

Футболист, представляющий франкфуртский , вышел на 79-й минуте матча с и спустя 44 секунды отправил мяч в сетку, воспользовавшись рикошетом после удара нападающего .

Лишь дважды на ЧМ после выхода на замену забивали быстрее: уругваец Ричард Моралес в 2002 году (16 секунд) и датчанин Эббе Санд в 1998-м (26 секунд).

Это дебютный гол 24-летнего игрока за национальную команду. Он проводит 4-й матч.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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