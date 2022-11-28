Бензема сохраняет право сыграть на ЧМ-2022. Он остается в заявке Франции, на замену никого не брали

все еще сохраняет шансы сыграть за Францию на ЧМ-2022.

Форвард, представляющий , получил травму бедра на тренировке национальной команды при подготовке к турниру в Катаре. Он был вынужден покинуть расположение сборной.

Как подчеркивает RMC Sport, технически возвращение Бензема в состав возможно, поскольку он не был исключен из заявки, а главный тренер Дидье Дешам никем его не заменил. Регламент допускает участие Карима в предстоящих матчах.

обеспечила себе выход в плей-офф в результате побед над Австралией (4:1) и Данией (2:1). Команда Дешама лидирует в группе D с 6 очками.

Бензема получит медаль, если Франция выиграет ЧМ-2022. Форвард остается в заявке, потому что на замену никого не вызвали