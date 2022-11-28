Бензема выложил речь Уилла Смита с «Оскара»: «Приходится иметь дело с теми, кто тебя не уважает. Дензел Вашингтон сказал: дьявол приходит за тобой, когда ты на пике»

Карим Бензема опубликовал в соцсетях видео с речью Уилла Смита на церемонии «Оскара».

«Здесь приходится иметь дело с теми, кто тебя не уважает. Но ты должен улыбаться и вести себя так, как будто все в порядке. Несколько минут назад Дензел [Вашингтон] сказал мне: «Будь осторожен на пике, ведь именно тогда дьявол приходит, чтобы сцапать тебя», – говорит актер в видеофрагменте, который Бензема опубликовал в социальных сетях в четверг.

На следующий день футболист опубликовал в твиттере свою фотографию, подписав ее: «Слишком много чести». Публикации спровоцировали активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что сообщения предназначались французскому рэперу Booba, который после матча ЧМ-2022 между сборными и Австралии (4:1) опубликовал в твиттере видео второго гола , подписав его эмодзи гоночной машины и моторикши, отсылая к сравнению, которое ранее сделал Бензема: он сравнил себя с болидом «Формулы-1», а Жиру – с картом.

Накануне старта ЧМ-2022 Бензема получил травму мышцы бедра и покинул расположение сборной Франции, однако при этом по-прежнему числится в заявке.