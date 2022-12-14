Федун и Мутко сыграли в паддл-теннис в отеле, где на ЧМ-2022 проживает сборная Франции
Леонид Федун и Виталий Мутко сыграли в паддл‑теннис в Катаре.
Бывший владелец «Спартака» и экс‑президент РФС и министр спорта были замечены на корте отеля Al Messila, A Luxury Collection Resort & Spa в Дохе.
В этом отеле во время чемпионата мира проживает сборная Франции.
В отличие от классического варианта, у паддл-тенниса корт меньше, сетка расположена ниже, а играют в него специальной ракеткой.
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