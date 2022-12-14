Федун и Мутко сыграли в паддл-теннис в отеле, где на ЧМ-2022 проживает сборная Франции

Теги Спартак Виталий Мутко Леонид Федун премьер-лига Россия ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Леонид Федун и Виталий Мутко сыграли в паддл‑теннис в Катаре.

Бывший владелец «Спартака» и экс‑президент РФС и министр спорта были замечены на корте отеля Al Messila, A Luxury Collection Resort & Spa в Дохе.

В этом отеле во время чемпионата мира проживает сборная Франции.

В отличие от классического варианта, у паддл-тенниса корт меньше, сетка расположена ниже, а играют в него специальной ракеткой.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные