Блогер Кузьмич: «Спартак» вообще не использует свой бренд. Раньше выкрики Заремы и Федуна взбадривали, сейчас медийка осталась наедине с собой»

Блогер Кузьмич высказался касательно неактивности в медийном пространстве.

«У меня такое ощущение, что «Спартак» с приходом Матыцина и «Лукойла» ушел в другую крайность. В крайность тишины.

И если раньше выкрики Заремы и Федуна хоть как-то взбадривали медийное направление, хоть и в негативном смысле, естественно. То сейчас медийка осталась сама с собой наедине.

Но я считаю, что она не должна молчать. Это самый популярный клуб в стране, самый медийный, и этим надо пользоваться.

Это как при Федуне я пришел в магазин при стадионе и спросил: «Есть ли какие-нибудь лоты к столетию клуба?» Мне ответили: «Да, один». «Спартак» не использует свой бренд вообще», – сказал Юрий Кузьмичев в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.