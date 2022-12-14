Трезеге об Аргентине в финале ЧМ-2022: «Людям нужны эмоции, чтобы забыть об экономических и социальных проблемах в стране»

рассказал, за кого будет болеть в финале .

Экс-форвард сборной имеет аргентинские корни. Трезеге также выступал за (2011–2013) и (2013–2014).

– За кого бы вы болели в финале Франция – Аргентина?

– Судьба покажет, кто должен победить. Я концентрируюсь на спортивной стороне.

Со спортивной точки зрения, это две сборные, которые по определенным причинам могут оказаться в финале. У Аргентины большие амбиции после Кубка Америки. У них есть нужные игроки. Судьба покажет.

В эмоциональном плане Франция – это страна, которая больше всего меня приняла в определенном смысле. Я там вырос. Мои дети родились во Франции. Я испытываю глубочайшее уважение.

Аргентина – это чистые эмоции. Мы видим это в провинциях и на окраинах. Им нужно удовлетворение, чтобы забыть об экономических и социальных проблемах, от которых страдает страна, – сказал Трезеге.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ