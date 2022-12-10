Давид Трезеге: «Жиру – наиболее совершенный форвард ЧМ-2022. Таких больше нет»

поделился мнением об игре Оливье Жиру.

«Оливье Жиру – центральный нападающий, какие были в мое время. На самом деле таких больше нет. Германия много страдала без центрального нападающего, Нидерланды и другие играют явно без центрфорварда. Это трудно объяснить.

Мы видели Испанию, которой не хватало эффективности: либо был Мората, либо не было ничего. Есть красота, техническая сторона, но кто-то должен доводить дело до конца, и Жиру кажется мне наиболее совершенным центральным нападающим на этом чемпионате мира», – сказал экс-форвард сборной Франции.

На ЧМ-2022 Жиру забил 3 мяча, а гол в ворота сборной Польши в 1/8 финала стал для игрока 52-м за сборную, что позволило ему побить рекорд Тьерри Анри.

Сегодня Франция сыграет с Англией в четвертьфинале турнира в Катаре.

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