Трезеге о Леау: «Он может стать одним из героев ЧМ. Он даже не потеет, так легко ему все дается на поле»

лестно отозвался о нападающем .

«Леау может стать одним из главных героев чемпионата мира. Он особенный игрок. Сейчас он играет решающую роль скорее в чемпионате, чем в Лиге чемпионов, это правда, – но он растет.

Я думаю, он успешен, если получает удовольствие. В таком случае наблюдать за ним – просто фантастика, потому что на поле все дается ему так легко, что он даже не потеет», – сказал бывший нападающий в интервью SportWeek.