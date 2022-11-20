Трезеге о Леау: «Он может стать одним из героев ЧМ. Он даже не потеет, так легко ему все дается на поле»
Давид Трезеге лестно отозвался о нападающем «Милана» Рафаэле Леау.
«Леау может стать одним из главных героев чемпионата мира. Он особенный игрок. Сейчас он играет решающую роль скорее в чемпионате, чем в Лиге чемпионов, это правда, – но он растет.
Я думаю, он успешен, если получает удовольствие. В таком случае наблюдать за ним – просто фантастика, потому что на поле все дается ему так легко, что он даже не потеет», – сказал бывший нападающий «Ювентуса» в интервью SportWeek.
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