Лапочкин о цепочке Кунде: «Был случай, говорю аккуратненько: «Дружище, сними, чтобы никто не видел». Он перед камерами ее уносит, я думаю: «Ну все, попал»
Сергей Лапочкин высказал мнение о том, что Жюль Кунде играл в цепочке на шее.
Это произошло по ходу матча ЧМ-2022 между сборными Франции и Польши.
«Это не желтая карточка. Ее и не должно было быть. Когда судья заметил это, он должен был просто дать указания покинуть поле и снять цепочку. У меня такое было. Причем раньше это была желтая карточка, а потом поменяли правила.
У меня был случай. Я судил молодежную сборную Франции с Исландией. И в игре была одна карточка. И вдруг я у человека вижу цепочку. Это тот, у которого уже была карточка. И только поменяли правила.
И я думаю: «Это желтая или не желтая? Если показать вторую желтую, то это будет неправильно». И я к нему подхожу и говорю, так аккуратненькое, на французском: «Дружище, иди, сними, аккуратно, чтобы никто не видел». И, естественно, этот футболист берет и перед камерами снимает эту цепочку и уносит.
Я думаю: «Ну все, попал». Я уже карточку не стал ему показывать.
После игры инспектор приходит и говорит: «Сережа, я покажу тебе только один момент. Ну какой ты молодец. Подошел, аккуратно сказал, он снял. Все без карточек, они нормально доиграли». Вот угадал. Вот чуйка», – сказал экс-арбитр ФИФА в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».
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