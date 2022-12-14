Лапочкин о цепочке Кунде: «Был случай, говорю аккуратненько: «Дружище, сними, чтобы никто не видел». Он перед камерами ее уносит, я думаю: «Ну все, попал»

высказал мнение о том, что играл в цепочке на шее.

Это произошло по ходу матча между сборными и Польши.

«Это не желтая карточка. Ее и не должно было быть. Когда судья заметил это, он должен был просто дать указания покинуть поле и снять цепочку. У меня такое было. Причем раньше это была желтая карточка, а потом поменяли правила.

У меня был случай. Я судил молодежную сборную Франции с Исландией. И в игре была одна карточка. И вдруг я у человека вижу цепочку. Это тот, у которого уже была карточка. И только поменяли правила.

И я думаю: «Это желтая или не желтая? Если показать вторую желтую, то это будет неправильно». И я к нему подхожу и говорю, так аккуратненькое, на французском: «Дружище, иди, сними, аккуратно, чтобы никто не видел». И, естественно, этот футболист берет и перед камерами снимает эту цепочку и уносит.

Я думаю: «Ну все, попал». Я уже карточку не стал ему показывать.

После игры инспектор приходит и говорит: «Сережа, я покажу тебе только один момент. Ну какой ты молодец. Подошел, аккуратно сказал, он снял. Все без карточек, они нормально доиграли». Вот угадал. Вот чуйка», – сказал экс-арбитр ФИФА в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!».

«Это Кубок мира, брат!» – шоу, в котором ведущие и гости на протяжении месяца обсуждают все события чемпионата мира в Катаре. Новые выпуски выходят на канале каждый день.