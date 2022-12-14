Биатлонист Цветков о ЧМ: «Хотел, чтобы Месси сыграл в финале. Желаю Аргентине победы, это будет красивая история»

Максим Цветков рассказал, за кого будет болеть в финале .

– Я рад победе Аргентины над сборной Хорватии, потому что хотел, чтобы Месси сыграл в финале. Будем надеяться, что аргентинцы сыграют с Францией, так как это будет отличный матч. Но в любом случае финал будет интересным, уже планируем после окончания биатлонного этапа в Уфе собраться с ребятами, чтобы посмотреть его.

– удивила?

– Конечно, совсем не предполагал, что они пройдут так далеко. Для многих сборная Марокко – открытие турнира, они играют хорошо и особенно удивили в 1/4 финала против Португалии.

– За кого будете болеть в финале?

– Желаю победы Аргентине с Месси, это будет очень красивая история. За них хочется болеть, поддерживать, ощущать, будто ты прикасаешься к этому, – сказал российский биатлонист.

в финале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча между Марокко и Францией.

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