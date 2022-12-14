Капелло о Пикфорде: «Он никогда не разыгрывает мяч и играет длинными передачами все время. В этом его ошибка, то же было и в финале Евро»

назвал главную ошибку на .

«Большой ошибкой был выбор вратаря. Я не говорю, что первый гол (в матче с Францией – прим. Sports.ru) был пропущен по его вине, но когда он получал мяч, он всегда далеко выбивал его, хотя иногда можно было его разыгрывать.

Мое представление о футболе таково: когда ты играешь, ты должен играть. Если это невозможно или товарищи по команде находятся не в лучшей позиции, тогда нужно делать длинную передачу. Пикфорд делал это постоянно.

Ту же ошибку он допускал и в финале против сборной Италии на «Уэмбли». Как только Англия повела в счете, они начали разыгрывать длинными передачами через вратаря. Я не понимаю, почему», – сказал бывший главный тренер сборной о вратаре национальной команды.

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