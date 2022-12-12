Фостер о голе Тчуамени Англии: «Большинство голкиперов АПЛ спасли бы ворота. Пикфорд промедлил»
Экс-голкипер сборной Англии Бен Фостер раскритиковал игру Джордана Пикфорда с Францией.
Счет в четвертьфинальной игре между англичанами и французами на 17-й минуте открыл хавбек Орельен Тчуамени, поразивший ворота Пикфорда ударом из-за пределов штрафной.
«Там было 23-24 метра, мяч прошел между ног Беллингема, но это ведь не могло сбить Джордана с толку, правда?
Думаю, он просто немного промедлил с перестановкой ног. Я не думаю, что он недооценил скорость, с которой мяч будет закручиваться, но на таком уровне вратарь должен действовать с запасом.
Я думаю, что большинство голкиперов АПЛ спасли бы ворота. Я правда так считаю», – сказал Фостер.
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