Фостер о голе Тчуамени Англии: «Большинство голкиперов АПЛ спасли бы ворота. Пикфорд промедлил»

Экс-голкипер сборной Англии Бен Фостер раскритиковал игру с Францией.

Счет в четвертьфинальной игре между англичанами и французами на 17-й минуте открыл хавбек , поразивший ворота Пикфорда ударом из-за пределов штрафной.

«Там было 23-24 метра, мяч прошел между ног Беллингема, но это ведь не могло сбить Джордана с толку, правда?

Думаю, он просто немного промедлил с перестановкой ног. Я не думаю, что он недооценил скорость, с которой мяч будет закручиваться, но на таком уровне вратарь должен действовать с запасом.

Я думаю, что большинство голкиперов спасли бы ворота. Я правда так считаю», – сказал Фостер.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ