«Если выбирать между матерью и женой, мама всегда будет в приоритете». Галлиани о любви к «Милану» и «Монце»

сравнил любовь к «Милану» и «Монце» с любовью к матери и жене.

– Могли бы вы сравнить выбор между «Миланом» и «Монцей» с выбором между матерью и женой?

– Нет, это скорее выбор между двумя матерями (смеется).

Если выбирать между матерью и женой, мама всегда будет в приоритете, – сказал генеральный директор «Монцы».

Галлиани работает в клубе Сильвио Берлускони. Они вместе были в с 1986 по 2017 год.

Сегодня «Милан» примет «Монцу» в 11-м туре Серии А. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.