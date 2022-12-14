Отаменди о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022: «В команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга»

Теги Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Николас Отаменди Футбол

Николас Отаменди прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.

Аргентинцы победили сборную Хорватии (3:0) в полуфинальном матче турнира.

«Мы сильны как команда. Это самое важное. Мы надеялись на выход в финал.

Теперь постараемся сделать все возможное для достижения нашей цели. В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», – сказал защитник аргентинской команды.

Соперником южноамериканской команды станет победитель второго полуфинала между сборными Франции и Марокко.

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