Отаменди о выходе Аргентины в финал ЧМ-2022: «В команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга»
Николас Отаменди прокомментировал выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.
Аргентинцы победили сборную Хорватии (3:0) в полуфинальном матче турнира.
«Мы сильны как команда. Это самое важное. Мы надеялись на выход в финал.
Теперь постараемся сделать все возможное для достижения нашей цели. В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», – сказал защитник аргентинской команды.
Соперником южноамериканской команды станет победитель второго полуфинала между сборными Франции и Марокко.
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