Тальяфико о болельщиках Аргентины: «То, что они творят – просто безумие. Что бы ни случилось, мы их не разочаруем»

высказался после выхода сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.

«Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в . То, что делают наши люди – просто безумие. Мы отдали все ради них. Что бы ни случилось, эта команда их не разочарует.

Когда группа игроков едина, исполнители могут меняться, но мы все играем за одну команду. Мы идем за мечтой.

Просим людей продолжать болеть за нас, потому что мы будем и дальше выкладываться по полной. Мы хотим привезти кубок в Аргентину», – сказал защитник и сборной Аргентины.

В финале сборная Аргентины сыграет с победителем матча между Францией и Марокко, который пройдет в среду, 14 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ