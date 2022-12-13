Церемония ФИФА The Best пройдет 27 февраля. Призы вручат за период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го

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ФИФА назначила дату вручения наград The Best.

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года.

По итогам голосования, которое начнется 12 января, награды будут вручены мужчинам и женщинам в следующих категориях: лучший игрок, лучший тренер, лучший вратарь, награда за фэйр-плей, премия Пушкаша за лучший гол, награда болельщикам. Также будет определена символическая сборная года.

Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

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