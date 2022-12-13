«Аргентина очень сильна, но Хорватия уверена, что может играть с кем угодно». Бобан о полуфинале ЧМ-2022

поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Аргентины.

– Каким будет матч с ?

– Что ж, нас ждет еще один важный, великий матч, полуфинал чемпионата мира. Аргентина сильна, они грубее и жестче, играют совсем не так, как . Но нам уже нечего терять, ведь мы уже многого достигли.

В историческом контексте наша победа над великой Бразилией в 1/4 финала – весомое подтверждение футбольной мощи Хорватии. В этом и есть наша сила, мы уверены, что можем играть против кого угодно и способны повторить наш успех.

Как сложится игра, зависит и от соперника. Но наш статус – это наша самая большая победа, – сказал бывший игрок сборной Хорватии.

ЧМ-2022. 1/2 финала. Аргентина против Хорватии. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ