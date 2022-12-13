Саудовская Аравия хочет войти в топ-20 рейтинга ФИФА к 2034 году: «Мы были на 70-м месте три года назад, а сегодня – на 49-м»

Президент Федерации футбола рассказал о планах войти в топ-20 рейтинга .

«У нас есть стратегия на будущее. Наша цель – попасть в топ-20 рейтинга ФИФА к 2034 году.

Три года назад мы были на 70-м месте, а сегодня – на 49-м. Это большой рывок. У нас много планов по развитию футбола и его популяризации в Саудовской Аравии», – сказал Ясир Аль-Мишаль.

На ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии победила команду Аргентины, но заняла четвертое место в группе C, в которой также играли сборные Польши и Мексики.

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