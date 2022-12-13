Златко Далич: «Если победим Аргентину, это станет величайшим событием в истории Хорватии»

оценил значимость возможной победы над в полуфинале .

«Если мы победим Аргентину, то эта игра станет величайшим событием в истории Хорватии. Это один из самых важных, самых значимых матчей для нас.

Спустя четыре года повторить успех с новой сборной – это фантастика. Я считаю, что это большой успех.

Мы вошли в четверку лучших команд мира. Это выдающийся успех для Хорватии.

Здорово, что на втором чемпионате мира подряд мы оказались в четверке лучших национальных сборных», – сказал главный тренер сборной .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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