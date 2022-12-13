Броя пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов» в товарищеской игре «Челси» с «Виллой»

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Форвард Армандо Броя, вероятно, больше не сыграет за «Челси» в текущем сезоне.

По данным Evening Standard, после товарищеской игры с «Астон Виллой» (0:1) у 21-летнего футболиста выявлен разрыв крестообразной связки в правом колене, ему необходима операция.

Ожидается, что албанский игрок до лета на поле не выйдет.

В текущем сезоне Броя провел 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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