Лаллана гуглил информацию о Клоппе после его назначения в «Ливерпуль»: «Говорилось, что ему нравится гегенпрессинг. Я подумал: «Что это?»
Адам Лаллана признался, что искал в Google информацию о Юргене Клоппе после его назначения в «Ливерпуль».
«Я помню, что был в расположении сборной, когда об этом объявили.
Я помню, как набрал его имя в Google и посмотрел, какой вид футбола ему нравится. Потому что, очевидно, у меня был тяжелый первый год, и я хотел продолжить свою карьеру в «Ливерпуле».
Я помню, что там говорилось: «Ему нравится гегенпрессинг», и я подумал: «Что такое гегенпрессинг?»
Я посмотрел, и оказалось, что это практически смесь контрпрессинга и бега, и я подумал: «Это тот тип футбола, который мне нравится», – сказал полузащитник «Брайтона», ранее выступавший за «Ливерпуль», в интервью The Anfield Wrap.
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