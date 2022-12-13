Лаллана гуглил информацию о Клоппе после его назначения в «Ливерпуль»: «Говорилось, что ему нравится гегенпрессинг. Я подумал: «Что это?»

признался, что искал в Google информацию о после его назначения в «Ливерпуль».

«Я помню, что был в расположении сборной, когда об этом объявили.

Я помню, как набрал его имя в Google и посмотрел, какой вид футбола ему нравится. Потому что, очевидно, у меня был тяжелый первый год, и я хотел продолжить свою карьеру в .

Я помню, что там говорилось: «Ему нравится гегенпрессинг», и я подумал: «Что такое гегенпрессинг?»

Я посмотрел, и оказалось, что это практически смесь контрпрессинга и бега, и я подумал: «Это тот тип футбола, который мне нравится», – сказал полузащитник , ранее выступавший за «Ливерпуль», в интервью The Anfield Wrap.

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