Клопп про 3:3 с «Брайтоном»: «Когда вели 3:2, не был уверен, что мы не пропустим. Уверенность сейчас не на высоком уровне»

Юрген Клопп после 3:3 с «Брайтоном» считает, что «Ливерпулю» не хватает уверенности.

«Если вы достаточно давно смотрите футбол, то помните, как много лет назад у нас были ситуации, когда мы выигрывали в один мяч. И довольно часто было так, что у всех чуть не случался сердечный приступ, потому что мы не были убедительны в эти моменты.

Сейчас это немного напомнило мне о тех временах. Я не могу сказать, что был на 100 процентов уверен в том, что мы не пропустим гол, когда вели 3:2. Это признак того, что уровень уверенности сейчас не слишком высок», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» трясет и дальше. Превратили 0:2 в 3:2 с «Брайтоном» – но упустили победу