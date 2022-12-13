Мбаппе был капитаном у 30% игроков в Fantasy, Месси – у 26% в 1/4 финала ЧМ-2022. Лионель набрал в 3 раза больше очков

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал самым популярным капитаном в фэнтези-составах на Sports.ru в турнире по ЧМ-2022.

Французского форварда сделали капитаном 30,22% фэнтези-менеджеров на Sports.ru, он стал самым популярным выбором. Мбаппе в победной для сборной Франции игре против Англии набрал три очка (за полный матч) и не получил бонусов за результативные действия. Тем, у кого Килиан был капитаном, он принес шесть очков, поскольку очки капитана удваиваются.

Лионеля Месси сделали капитаном 26,23% игроков Fantasy-турнира по ЧМ-2022, аргентинец набрал девять баллов (три за полный матч, четыре за гол, три – за ассист, минус одно очко за желтую карточку) в игре против Нидерландов, как капитан фэнтези-менеджерам он принес 18 очков.

Третьим по популярности капитаном в 1/4 финала стал бразилец Неймар, его выбрали 6,86% игроков. Форвард набрал семь баллов (три за полный матч и четыре за гол), но покинул турнир по итогам четвертьфинала против Хорватии.

Нападающий Нидерландов Ваут Вегорст, сделавший дубль в ворота Аргентины и набравший восемь фэнтези-очков, был капитаном у 10 игроков (0,04% от всех участников) и находился в стартовом составе у 69 фэнтези-менеджеров.

Французского форварда Антуана Гризманна, набравшего восемь баллов благодаря двум ассистам в игре с Англией, сделали капитаном 89 игроков (0,35%), он был в старте у 639 пользователей (2,54%).

Перед 1/2 финала в фэнтези-турнире доступны шесть трансферов, в команде может быть до пяти представителей одной команды. Дедлайн – 21:00 мск во вторник, 13 декабря, за час до начала игры Аргентина – Хорватия.

Кому доверите капитанскую повязку перед важнейшими матчами 1/2? Успейте сделать свой выбор

Такую фамилию вы даже не слышали, а это самый эффективный игрок четвертьфиналов ЧМ! По правилам Fantasy

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ