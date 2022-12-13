«Франция — Аргентина – настоящий рейтинговый финал. Это было бы вкусно и жирно! Это нужно во благо футбола». Нигматуллин о ЧМ-2022

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Руслан Нигматуллин рассказал, какие сборные хотел бы видеть в финале ЧМ-2022.

«Чемпионат мира запомнится нам множеством неожиданных результатов. Но благодаря сенсациям турнир получился ярким.

Но настоящий рейтинговый финал — это Франция — Аргентина. Это было бы по-настоящему вкусно и жирно! А финал Хорватия — Марокко вызовет гораздо меньше внимания.

Я за финал фаворитов. Он нужен во благо футбола», — сказал экс-вратарь сборной России.

В 1/2 финала сборная Аргентины сыграет сегодня с Хорватией, а в среду Франция встретится с Марокко.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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