«Франция — Аргентина – настоящий рейтинговый финал. Это было бы вкусно и жирно! Это нужно во благо футбола». Нигматуллин о ЧМ-2022
Руслан Нигматуллин рассказал, какие сборные хотел бы видеть в финале ЧМ-2022.
«Чемпионат мира запомнится нам множеством неожиданных результатов. Но благодаря сенсациям турнир получился ярким.
Но настоящий рейтинговый финал — это Франция — Аргентина. Это было бы по-настоящему вкусно и жирно! А финал Хорватия — Марокко вызовет гораздо меньше внимания.
Я за финал фаворитов. Он нужен во благо футбола», — сказал экс-вратарь сборной России.
В 1/2 финала сборная Аргентины сыграет сегодня с Хорватией, а в среду Франция встретится с Марокко.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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