Рафаэль Варан: «Полуфинал – удовлетворительно, но настоящая цель Франции – победа на ЧМ-2022»

Защитник Рафаэль Варан заявил о желании выиграть .

«Мы уже хорошо выступили на турнире. Честно говоря, для нашей команды всегда задана определенная планка – победа на чемпионате мира. Это наша цель с самого начала.

Конечно, выход в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды бьются изо всех сил.

Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира», – сказал футболист .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ