Рафаэль Варан: «Полуфинал – удовлетворительно, но настоящая цель Франции – победа на ЧМ-2022»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Рафаэль Варан Футбол

Защитник Рафаэль Варан заявил о желании Франции выиграть ЧМ-2022.

«Мы уже хорошо выступили на турнире. Честно говоря, для нашей команды всегда задана определенная планка – победа на чемпионате мира. Это наша цель с самого начала.

Конечно, выход в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды бьются изо всех сил.

Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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