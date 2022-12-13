Рафаэль Варан: «Полуфинал – удовлетворительно, но настоящая цель Франции – победа на ЧМ-2022»
Защитник Рафаэль Варан заявил о желании Франции выиграть ЧМ-2022.
«Мы уже хорошо выступили на турнире. Честно говоря, для нашей команды всегда задана определенная планка – победа на чемпионате мира. Это наша цель с самого начала.
Конечно, выход в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды бьются изо всех сил.
Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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