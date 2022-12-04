«Реалу» интересен Леау – вингер очень нравится Анчелотти. Окружение Рафаэла не исключает, что летом он уйдет из «Милана»

«Реалу» интересен вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау.

По данным As, мадридский клуб следит за игрой 23-летнего футболиста и считает его хорошим вариантом усиления атаки. Леау очень нравится тренеру .

Ближайшее окружение Леау отрицает, что он может сменить клуб в зимнее трансферное окно, но полагает, что летом трансфер возможен.

Срок действующего контракта вингера рассчитан до лета 2024 года. Футболист и «Милан» пока не договорились о новом соглашении.

В этом сезоне Леау забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за .

У него 1 гол за сборную Португалии на ЧМ-2022. Во всех трех играх группового этапа он вышел на замену и провел на поле в сумме 59 минут.

Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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