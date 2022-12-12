Де ла Фуэнте будет тренером сборной Испании как минимум до 2024-го. Об этом сообщил Рубиалес

Стал известен срок контракта нового тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщил, что де ла Фуэнте будет тренером сборной Испании как минимум до 2024 года.

После вылета Испании с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала RFEF не стала продлевать контракт с Луисом Энрике.

В 2015 году де ла Фуэнте выиграл чемпионат Европы со сборной Испании до 19 лет. В 2019 году он стал чемпионом Европы с Испанией U21. Он также серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио.

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