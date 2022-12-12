Де ла Фуэнте будет тренером сборной Испании как минимум до 2024-го. Об этом сообщил Рубиалес

Теги Луис Рубиалес Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании Луис де ла Фуэнте Евро-2024 Футбол

Стал известен срок контракта нового тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что де ла Фуэнте будет тренером сборной Испании как минимум до 2024 года.

После вылета Испании с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала RFEF не стала продлевать контракт с Луисом Энрике.

В 2015 году де ла Фуэнте выиграл чемпионат Европы со сборной Испании до 19 лет. В 2019 году он стал чемпионом Европы с Испанией U21. Он также серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио.

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