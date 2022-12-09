Энрике не хотел уходить из сборной Испании после вылета в 1/8 финала ЧМ и рассчитывал на новый контракт
Луис Энрике не думал, что уйдет из сборной Испании после вылета в 1/8 финала ЧМ-2022.
По данным Cadena SER, тренер хотел продолжить работу со сборной Испании.
В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) считают, что Энрике надеялся получить предложение о продлении контракта, но этого руководство федерации не сделало. Срок его действующего соглашения с RFEF истек после завершения выступления Испании на ЧМ-2022.
RFEF предложила Энрике выпустить совместное заявление о его уходе, но тренер отказался.
После вылета Испании с ЧМ-2022 тренер сказал, что обсудит свое будущее на встрече с президентом федерации Луисом Рубиалесом и ее спортивным директором Хосе Франсиско Молина, однако этой встречи не было. RFEF просто уведомила Энрике о том, что он больше не будет работать со сборной.
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