Энрике не хотел уходить из сборной Испании после вылета в 1/8 финала ЧМ и рассчитывал на новый контракт

Луис Энрике не думал, что уйдет из сборной Испании после вылета в 1/8 финала .

По данным Cadena SER, тренер хотел продолжить работу со сборной Испании.

В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) считают, что Энрике надеялся получить предложение о продлении контракта, но этого руководство федерации не сделало. Срок его действующего соглашения с RFEF истек после завершения выступления Испании на ЧМ-2022.

RFEF предложила Энрике выпустить совместное заявление о его уходе, но тренер отказался.

После вылета Испании с ЧМ-2022 тренер сказал, что обсудит свое будущее на встрече с президентом федерации и ее спортивным директором Хосе Франсиско Молина, однако этой встречи не было. RFEF просто уведомила Энрике о том, что он больше не будет работать со сборной.

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