Юрген Клинсманн: «Мы восхищались игрой Испании, когда они произвели революцию в футболе. Сейчас команды ищут что-то другое»

поделился мнением об игре сборной Испании.

«Очевидно, мы восхищались подходом Испании в 2008, 2012 и 2010 годах, когда они произвели революцию в мировом футболе. Многие сборные переняли их стиль, но сейчас мы видим другую тенденцию, команды ищут что-то иное», – сказал Клинсманн.

Он отметил, что со стилем игры испанской сборной сложно побеждать соперников, которые «очень хорошо организованы в полузащите», против которых необходимо заходить с флангов с помощью вингеров и, следовательно, нужен игрок на позиции девятки, чтобы завершать атаки.

«Мы не говорим, что нужно прекратить играть в комбинационный футбол, как это делает Испания, это великолепно. Но, возможно, вы не получаете желаемого результата, потому что очень трудно создавать моменты», – добавил руководитель группы технических исследований на .

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